2019-08-12T08:55:54+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое на перекрестке столкнулись автобус и легковушка

В ДТП травмы получил водитель ВАЗа
Анна Полякова
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В Новом Уренгое на перекрестке столкнулись автобус и легковушка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое на перекрестке столкнулись автобус и легковушка Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое водитель легковушки спровоцировал ДТП на регулируемом перекрестке ул. Геологоразведчиков – ул. 26 Съезда КПСС. Авария произошла 10 августа около 17:45.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, автомобилист за рулем «Lada Priora» выехал на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где и столкнулся с автобусом «Лиаз». В результате ДТП травмирован водитель легковушки.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года в 2718 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 329 травмированы, в их числе 40 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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