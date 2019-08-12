2019-08-12T08:00:42+03:00
Общество

Во всех школах Ямала идет проверка на готовность к новому учебному году

Пока принято только половина образовательных учреждений
Анна Полякова
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Во всех школах Ямала идет проверка на готовность к новому учебному году Фото: 89.mchs.gov.ruВо всех школах Ямала идет проверка на готовность к новому учебному году Фото: 89.mchs.gov.ru
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У ямальских спасателей «кипит» работа по обследованию и приемке образовательных организаций города на предмет готовности к новому учебному году. Проверка идет в рамках сезонной пожарно-профилактической операции «Школа», она продлится до конца сентября текущего года.

По информации департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа к новому 2019/2020 учебному году предъявлены к оценке готовности к началу нового учебного года 338 образовательных организаций. На сегодняшний день всего принято 167 образовательных организаций.

Перед началом учебного года спасателям надо убедиться, что пожарная безопасность всех образовательных организаций города обеспечена на должном уровне. Основное внимание уделяется техническому состоянию и работоспособности имеющихся систем противопожарной защиты. Также сотрудники МЧС оценят укомплектованность учреждения первичными средствами пожаротушения, содержание эвакуационных выходов, состояние электрооборудования и электрических сетей.

Вопрос готовности образовательных организаций к новому учебному году будет рассмотрен на заседаниях окружной и муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.

В сентябре планируется проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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