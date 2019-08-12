2019-08-12T07:41:20+03:00
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых
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Сбербанк с 12 августа снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 5% годовых.

Снижение в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» составит 1 п.п. на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жильё от застройщика. Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок.

Александр Ведяхин, Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«На этой неделе мы, следуя за динамикой ключевой ставки Банк России, снизили ставки по основной линейке ипотечных продуктов. На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности по ипотечным продуктам с Господдержкой».

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п.п. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

Дополнительно был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка на 0,2 п.п. и теперь составляет 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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