СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-12T06:04:09+03:00

В Салехарде ждут усиления ветра до 19 м/с Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Непогода на Ямале 12 августа ставит под угрозу стабильную работу переправы через Обь. В понедельник на территории автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление, сообщает Ямало-Ненецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

По его данным, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой, на западной половине округа умеренный дождь. Днем в отдельных районах гроза. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10м/с, в Салехарде, Лабытнанги, Приуральском и Шурышкарском районах его порывы будут достигать 14-19 м/с. Температура воздуха днем +10…+15 градусов, местами +17…+22.

Напомним, разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду, - напоминает окружная дирекция транспорта.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

ИСТОЧНИК KP.RU