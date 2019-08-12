Погода на Ямале 12 августа: местами ливневые дожди

СЕГОДНЯ 05:31 2019-08-12T05:31:32+03:00

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В понедельник, 12 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +8 градусов, пасмурно, весь день будет идти сильный дождь. Ветер северо-восточный 12 м/с.

В Ноябрьске +21 градус, солнечно, без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, пасмурно, небольшой дождь начнется поздно вечером. Ветер юго-восточный 5 м/с.

В Надыме +14 градусов, пасмурно, в первой середине дня - дождь. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Губкинском +19 градусов, солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Тарко-Сале +18 градусов, переменная облачность, осадки не ожидаются. Юго-восточный ветер 3 м/с.

В Муравленко +21 градус, облачно. День пройдет без осадков. Южный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, проливной дождь. Северо-восточный ветер 12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU