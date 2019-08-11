2019-08-11T14:50:21+03:00
Общество

В Надыме горожане на десять часов останутся без холодной воды

Коммунальщики проводят плановые работы
Алена Кульмухаметова
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В Надыме горожане на десять часов останутся без холодной воды. Фото с сайта pixabay.comВ Надыме горожане на десять часов останутся без холодной воды. Фото с сайта pixabay.com
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Надымчанам советуют запастись питьевой водой. По информации администрации города Надым, в период проведения плановых промывок водопроводных сетей с 20-00 часов 12 августа до шести утра 13 августа будет приостановлена подача холодного водоснабжения.

Без воды останутся жильцы домов №№ 1, 5, 9, 10 по улице Топчева. Потребители, запитанные на участке, будут оставаться без водоснабжения с десяти вечера до шести утра. В связи с проводимыми работами возможно ухудшение качества холодного водоснабжения у потребителей. Напомним, плановая промывка сетей в Надыме – межквартальных, магистральных и внутриквартальных трубопроводов, началась с 20 мая.

Как говорят специалисты филиала АО «Ямалкоммунэнерго», промывать сети будут до 23 августа, и эти работы коснутся всех микрорайонов Надыма.

График промывки размещен на официальном сайте администрации Надымского района, в разделе «Деятельность», в подразделе «ЖКХ». Помимо этого, управляющие компании предупреждают жителей об отключении воды в объявлениях, которые вывешиваются на дверях подъездов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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