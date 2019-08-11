2019-08-11T13:22:02+03:00
Общество

На стадионе в Ноябрьске горожан угощают пловом в честь праздника

Работают интерактивные площадки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На стадионе в Ноябрьске горожан угощают пловом в честь праздника. Фото с сайта администрации города НоябрьскНа стадионе в Ноябрьске горожан угощают пловом в честь праздника. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
Изменить размер текста:

На стадион «Ноябрьск» уже привезли первую порцию плова. Мусульмане города отмечают Курбан-байрам и приглашают всех горожан приглашают на культурно-развлекательную программу.

Как сообщает администрация города Ноябрьск, многочисленные интерактивные зоны, этноплощадка, батут, организованы для жителей и гостей города на стадионе «Ноябрьский». Курбан-байрам продолжается.

Для горожан на стадионе устроили праздник. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Для горожан на стадионе устроили праздник. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Жителей и гостей города ждут бесплатные угощения - плов и чаепитие, развлекательные конкурсы и концерты. В 17:00 состоится товарищеский матч по футболу.

Напомним, Ид аль-атха или Курбан-байрам – один из величайших праздников в исламе, отмечаемый в честь жертвоприношения пророка Ибрахима и знаменующий окончание хаджа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надыме горожане на десять часов останутся без холодной воды
В Новом Уренгое двое парней воспользовались пьяным состоянием женщины
Губернатор Ямала сядет за руль, чтобы проверить в округе качество ремонта дорог
Погода на Ямале 11 августа: облачно и без дождей
В Ноябрьске на стадионе горожане отметят Курбан-байрам
На фактории Сеяхинской тундры завезут новую печь и продукты
Житель Муравленко «поделится» зарплатой за оскорбление полицейского
Куда пойти на День физкультурника в Новом Уренгое
Погода на Ямале 10 августа: дожди и похолодание
Больше 48 тысяч ямальцев отмечают сегодня День коренных народов
Новоуренгоец, уложивший приемом противника в ТЦ, рискует сесть на 8 лет
Новопортовский рыбозавод идет на рекорд по добыче «живого серебра»
Тундровики Ямала предлагают модернизировать меры соцподдержки
В Салехарде и Лабытнанги появились дополнительные комплексы фотовидеофиксации
Проблемы обманутых дольщиков в Аксарке решат до 15 августа
Глава Салехарда поздравил земляков с Международным Днем коренных народов мира
В Тазовском идет приемка школ и детских садов к новому учебному году
Ребенку из Антипаюты выплатят 20 тысяч рублей за укусы пса
ДТП на трассе Сургут – Салехард: иномарка влетела под грузовик
День физкультурника в Тарко-Сале начнут отмечать уже в пятницу
Новоуренгойка, ставшая жертвой мошенников, поблагодарила полицейских за помощь
В Салехарде обозначили условие для сохранения языков северных этносов
На Ямале грядет облава на пьяных водителей
Сотрудницу Дирекции капстроительства и инвестиции ЯНАО судят за взятку
На Ямале выберут лучший магазин
В Надыме пьяный водитель мотороллера покалечил своего пассажира