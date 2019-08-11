СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-11T13:22:02+03:00

На стадионе в Ноябрьске горожан угощают пловом в честь праздника. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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На стадион «Ноябрьск» уже привезли первую порцию плова. Мусульмане города отмечают Курбан-байрам и приглашают всех горожан приглашают на культурно-развлекательную программу.

Как сообщает администрация города Ноябрьск, многочисленные интерактивные зоны, этноплощадка, батут, организованы для жителей и гостей города на стадионе «Ноябрьский». Курбан-байрам продолжается.

Для горожан на стадионе устроили праздник. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Жителей и гостей города ждут бесплатные угощения - плов и чаепитие, развлекательные конкурсы и концерты. В 17:00 состоится товарищеский матч по футболу.

Напомним, Ид аль-атха или Курбан-байрам – один из величайших праздников в исламе, отмечаемый в честь жертвоприношения пророка Ибрахима и знаменующий окончание хаджа.

ИСТОЧНИК KP.RU