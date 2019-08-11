СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-11T10:56:49+03:00

В Новом Уренгое двое парней воспользовались пьяным состоянием женщины. Фото с сайта pixabay.com

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Полицейские Нового Уренгоя раскрыли кражу с банковской карты в короткие сроки.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 15 июля в дежурную часть полиции города Новый Уренгой поступило заявление от женщиныо том, что кто-то похитил с её банковской карты 7 500 рублей.

Сотрудники полиции установили, что женщина, будучи изрядно пьяна, проводила время в компании двух ранее не знакомых молодых людей. Злоумышленники узнали пароль доступа к мобильному телефону заявительницы и, используя мобильное приложение в её телефоне, перевели с карты женщины деньги.

Полицейскими установлена причастность к совершению кражи ранее судимого 20-летнего и ранее не судимого 19-летних парней.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Подозреваемые вину признают. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU