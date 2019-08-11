В Новом Уренгое двое парней воспользовались пьяным состоянием женщины
Полицейские Нового Уренгоя раскрыли кражу с банковской карты в короткие сроки.
Как сообщает УМВД ЯНАО, 15 июля в дежурную часть полиции города Новый Уренгой поступило заявление от женщиныо том, что кто-то похитил с её банковской карты 7 500 рублей.
Сотрудники полиции установили, что женщина, будучи изрядно пьяна, проводила время в компании двух ранее не знакомых молодых людей. Злоумышленники узнали пароль доступа к мобильному телефону заявительницы и, используя мобильное приложение в её телефоне, перевели с карты женщины деньги.
Полицейскими установлена причастность к совершению кражи ранее судимого 20-летнего и ранее не судимого 19-летних парней.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
Подозреваемые вину признают. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU