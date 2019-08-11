2019-08-11T08:35:47+03:00
Общество

Губернатор Ямала сядет за руль, чтобы проверить в округе качество ремонта дорог

По дороге он будет общаться с водителями и местным населением
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Ямала сядет за руль, чтобы проверить в округе качество ремонта дорог. Фото с сайта правительства ЯНАОГубернатор Ямала сядет за руль, чтобы проверить в округе качество ремонта дорог. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на будущей неделе совершит вояж по трассе за рулем авто, чтобы проверить качество ремонта дорог.

Известно, что маршрут претерпел изменения. Ранее планировалось проехать от Ноябрьска до Нового Уренгоя. Теперь маршрут — от Надыма до Нового Уренгоя. По дороге губернатор будет останавливаться и общаться с водителями и местными жителями. - Главы ямальских городов в ожидании поездки Артюхова по муниципалитетам. Переживания мэров заключаются в том, что губернатор лично проедет за рулем автомобиля от Надыма до Нового Уренгоя — трасса, которую ежедневно проезжают жители региона для того, чтобы выбраться на так называемую «большую землю», — поясняют в окружном правительстве.

Не исключено, что кроме эффективности работы местных глав поездка Артюхова расставит также маркеры в отношении компаний, которые получают подряды на ремонт и строительство ямальских дорог. Известно, что еще в мае глава Ямала собирал на закрытую встречу наиболее крупных игроков этой отрасли, в ходе которой дал им понять — в этом году власти округа кратно увеличили финансирование этих программ и ждут от крупнейших строительных компаний, которые работают в ЯНАО, что в следующем не придется ремонтировать те же участки. В противном случае власти региона расстанутся с подрядчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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