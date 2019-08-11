Погода на Ямале 11 августа: облачно и без дождей
В воскресенье 11 августа на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается, облачная погода без осадков. В восточной части округа - дождь и сильный ветер. В Ноябрьске и Муравленко переменная облачность. Температура воздуха днём +15 +17 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
В Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность. Температура воздуха днём +15 +17 градусов. Ветер северо-западный 5-7, порывы до 13 метров в секунду.
В Новом Уренгое значительная облачность. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-западный 6-8, с порывами до 14 метров в секунду.
В Надыме переменная облачность. Температура воздуха днём +13 +15 градусов. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду.
В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-западный 7-10, порывы до 18 метров в секунду.
В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность. Температура воздуха днём +11 +13 градусов. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.
В Мужах облачно. Температура воздуха днём +11 +14 градусов. Ветер северо-восточный 3-7 метров в секунду.
В Яр-Сале облачно. Температура воздуха днём +12 +14 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU