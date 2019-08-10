В Ноябрьске на стадионе горожане отметят Курбан-байрам
Ид аль-атха или Курбан-байрам – один из величайших праздников в исламе, отмечаемый в честь жертвоприношения пророка Ибрахима и знаменующий окончание хаджа. 11 августа мусульмане встретят один из главных религиозных в исламе праздников.
Местная религиозная организация «Магърифат» РДУМ ЯНАОВ в воскресенье в 07:30 приглашает в соборную мечеть всех мусульман на праздничный намаз.
Кроме того, 11 августа с 13:00 до 15:00 на стадионе «Ноябрьск», по адресу: ул. Высоцкого, 17/2, состоится праздничная программа, посвященная Курбан-байрам. Жителей и гостей города ждут бесплатные угощения - плов и чаепитие, развлекательные конкурсы и концерты. В 17:00 состоится товарищеский матч по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU