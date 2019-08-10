В Ноябрьске на стадионе горожане отметят Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-10T14:53:46+03:00

В Ноябрьске на стадионе отметят Курбан-байрам. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

Изменить размер текста: A A

Ид аль-атха или Курбан-байрам – один из величайших праздников в исламе, отмечаемый в честь жертвоприношения пророка Ибрахима и знаменующий окончание хаджа. 11 августа мусульмане встретят один из главных религиозных в исламе праздников.

Местная религиозная организация «Магърифат» РДУМ ЯНАОВ в воскресенье в 07:30 приглашает в соборную мечеть всех мусульман на праздничный намаз.

Кроме того, 11 августа с 13:00 до 15:00 на стадионе «Ноябрьск», по адресу: ул. Высоцкого, 17/2, состоится праздничная программа, посвященная Курбан-байрам. Жителей и гостей города ждут бесплатные угощения - плов и чаепитие, развлекательные конкурсы и концерты. В 17:00 состоится товарищеский матч по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU