На фактории Сеяхинской тундры завезут новую печь и продукты

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-10T11:33:14+03:00

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На одной из самых северных факторий Сеяхинской тундры - Тамбей постоянно проживают около 12 человек, которые обеспечивают её функционирование.

Как сообщили в администрации Ямальского района, комплекс включает в себя хлебопекарню, баню, магазин, небольшие складские помещения и несколько жилых корпусов. Управляющий Александр Тыщенко рассказал о том, как «живет» фактория и с какими трудностями приходится сталкиваться. Старый дизель-генератор, который питает поселение, то и дело приходится ремонтировать, поэтому перебои с электричеством здесь случаются часто.

Чтобы минимизировать риск остаться без света и сократить расходы на топливо, решили рассмотреть возможность приобретения солнечных батарей. Указали работники и на устаревшую печь, в которой выпекают хлеб. Вопрос решили на месте – зимой, с появлением зимника, новую печь доставят на факторию.

Для тундровиков завезли овощи и фрукты. Фото с сайта администрации Ямальского района

На фактории Яхады-Яха доставили свежие фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, сгущенное молоко и другие продукты. В местном магазине недавно провели ремонт – увеличили торговую площадь и количество стеллажей. Теперь торговая точка может похвастаться разнообразием ассортимента от предметов быта до сладостей для малышей, всего около 40 наименований товаров.

О планах работы на фактории до наступления холодов рассказал её держатель Александр Ниль. В ближайшее время приступают к ремонту бани и жилых корпусов - крыши зданий уже покрыли специальным материалом, который будет препятствовать скоплению снега в местах, где со временем брус стал неплотно прилегать друг к другу. Такие меры помогут избежать весной протечек воды внутрь помещения. Так же, как и на первой фактории, здесь нуждаются в увеличении мощностей дизельной электростанции и пополнении емкостного парка для хранения топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU