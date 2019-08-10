2019-08-10T10:27:34+03:00
Происшествия

Житель Муравленко «поделится» зарплатой за оскорбление полицейского

Мужчина был пьян и груб
Алена Кульмухаметова
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Житель Муравленко «поделится» зарплатой за оскорбление полицейского. Фото с сайта pixabay.comЖитель Муравленко «поделится» зарплатой за оскорбление полицейского. Фото с сайта pixabay.com
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Ямалец был пьян и шёл домой, но был замечен стражами порядка. Полицейские подошли к мужчине и решили составить на него административный протокол, но в ответ услышали брань. Стерпеть «неожиданную» ругань от нетрезвого человека гордый страж порядка не смог.

Как сообщает УМВД по ЯНАО, в мае текущего года житель Муравленко был задержан нарядом патрульно–постовой службы полиции за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания ямалец проявил неповиновение требованию сотрудников полиции, за что был привлечен к административной ответственности. Правонарушитель публично высказал в адрес полицейского слова оскорбления, чем унизил честь и достоинство представителя власти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

В конце июля мировым судьей города Муравленко мужчине назначено наказание в виде трех месяцев исправительных работ, с удержанием из заработной платы осуждённого в доход государства 15 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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