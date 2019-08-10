СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-10T08:43:19+03:00

Куда пойти на День физкультурника в Новом Уренгое. Фото с сайта pixabay.com

В полдень всех ждет массовый флешмоб

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Новый Уренгой празднует 10-11 августа День физкультурника. В эти выходные в городе запланированы различные спортивные мероприятия.

Откроются спортивные выходные традиционной городской зарядкой на площадке «Виадук» в 10 утра. Там же утром пройдет турнир по мини-футболу среди команд национальных общественных объединений.

Программа мероприятий на выходные

В 10 часов состоятся турниры по волейболу и флорболу. В полдень всех ждет массовый флешмоб. Сдать нормы «ГТО» можно будет с 12.30 до 15 часов. Не обойдется без развлекательной программы для детей и спортивной дискотеки. На спортивную площадку «Экстрим»приглашаются футбольные команды.

В субботу-воскресенье на мотоциклетной трассе в северном районе города состоится «Мотокросс- 2019».

Организаторы приглашают всех любителей и профессионалов 10-11 августа принять участие в общегородских спортивно-массовых мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU