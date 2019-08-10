Куда пойти на День физкультурника в Новом Уренгое
Новый Уренгой празднует 10-11 августа День физкультурника. В эти выходные в городе запланированы различные спортивные мероприятия.
Откроются спортивные выходные традиционной городской зарядкой на площадке «Виадук» в 10 утра. Там же утром пройдет турнир по мини-футболу среди команд национальных общественных объединений.
Программа мероприятий на выходные
В 10 часов состоятся турниры по волейболу и флорболу. В полдень всех ждет массовый флешмоб. Сдать нормы «ГТО» можно будет с 12.30 до 15 часов. Не обойдется без развлекательной программы для детей и спортивной дискотеки. На спортивную площадку «Экстрим»приглашаются футбольные команды.
В субботу-воскресенье на мотоциклетной трассе в северном районе города состоится «Мотокросс- 2019».
Организаторы приглашают всех любителей и профессионалов 10-11 августа принять участие в общегородских спортивно-массовых мероприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU