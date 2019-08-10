СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-10T06:27:12+03:00

Погода на Ямале 10 августа: дожди и похолодание. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В субботу 10 августа в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшое похолодание, редкие дожди и слабый ветер.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +14, +16 градусов. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду.

В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем около +13 градусов. Ветер западный 4-8 метров в секунду.

В Надыме переменная облачность, небольшой дождь, днем возможна гроза. Температура воздуха днем около +14 градусов. Ветер западный 2-9 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем около +13, +15 градусов. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10, +12 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +11, +13 градусов. Ветер северный 0-8 метров в секунду.

В Яр-Сале облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +12 +13 градусов. Ветер западный 4-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU