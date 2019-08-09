2019-08-09T15:40:47+03:00
Общество

Больше 48 тысяч ямальцев отмечают сегодня День коренных народов

Глава региона поздравил тундровиков с праздником
Анна Полякова
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Больше 48 тысяч ямальцев отмечают сегодня День коренных народов Фото: правительство ЯНАОБольше 48 тысяч ямальцев отмечают сегодня День коренных народов Фото: правительство ЯНАО
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Ежегодно 9 августа на Ямале, как и во всем мире, отмечается Международный день коренных народов. Он учрежден в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания широкой общественности и властей разных уровней к вопросам сохранения и развития национальных культур.

На Ямале, по данным на 1 января 2019 года, живут 48,6 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера. В 2018-2019 учебном году родной язык изучали 5,9 тыс. учащихся из числа коренных народов, что составляет 58%.

С прадником ямальцев поздравил губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов. Он отметил, что Ямал — многонациональная дружная семья, живущая ценностями сплочённости, взаимопонимания и поддержки.

- Неотъемлемая часть нашей семьи — коренные народы Севера, мудрые хранители Арктики. Их самобытная культура, древние традиции, хозяйственный уклад жизни являются предметом гордости, заботы и бережного отношения, - подчеркнул глава ЯНАО.

2019 год — год родных языков, объявленный Организацией Объединенных Наций. Губернатор поблагодарил в своей торжественной речи энтузиастов, педагогов, журналистов, писателей, всех представителей коренных народов Ямала за весомый вклад в сохранение национальных языков, богатейшего фольклорного наследия, передачу опыта молодёжи.

Он отметил, что ямальский опыт по обеспечению прав коренного населения вызывает большой интерес в российском и международном сообществе. Ямальские наработки успешно транслируется на различных площадках. Сегодня в округе реализуется «народная программа» по повышению качества жизни семей тундровиков, развитию этносберегающих проектов образования и здравоохранения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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