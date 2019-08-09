Новоуренгоец, уложивший приемом противника в ТЦ, рискует сесть на 8 лет
Новоуренгойские полицейские задержали молодого человека за причинения тяжкого вреда здоровью. 4 августа в больницу обратился 30-летний мужчина с закрытой травмой черепа.
Правоохранители провели проверку и выяснили, что травму он получил в торговом центре. В помещении кафе между двумя пьяными ранее не знакомыми мужчинами возник конфликт. В результате один из них применил прием, от которого второй упал и ударился головой.
Агрессором оказался ранее не судимый 23-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до 8 лет.
Подозреваемый вину признал. Его заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU