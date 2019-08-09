СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-09T15:20:38+03:00

Новоуренгоец, уложивший приемом противника в ТЦ, рискует сесть на 8 лет Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Новоуренгойские полицейские задержали молодого человека за причинения тяжкого вреда здоровью. 4 августа в больницу обратился 30-летний мужчина с закрытой травмой черепа.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что травму он получил в торговом центре. В помещении кафе между двумя пьяными ранее не знакомыми мужчинами возник конфликт. В результате один из них применил прием, от которого второй упал и ударился головой.

Агрессором оказался ранее не судимый 23-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемый вину признал. Его заключили под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU