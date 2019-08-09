Новопортовский рыбозавод идет на рекорд по добыче «живого серебра»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-09T15:31:00+03:00

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Новопортовский рыбозавод за шесть месяцев на 93% выполнил годовое задание по вылову промысловой рыбы. Как сообщили в администрации Ямальского района, с января по июнь предприятие добыло 347 тонн при плане в 372 тонны. В декабре здесь собираются поймать в сети ещё 100 тонн ряпушки. Общая цифра станет рекордным для завода показателем за последние 5 лет.

Тенденция к увеличению объемов вылова наметилась еще в 2018 году. Тогда рыбаки смогли выполнить план на 106%.

Напомним, что Новопортовский завод – старейшее предприятие Ямальского района, в 2021 году ему исполнится 90 лет. На сегодняшний день на предприятии трудятся 4 бригады, в которых числятся 40 человек, добывают «чешуйчатую» подледной рыбалкой. На предприятии по сей день трудятся семейные династии.

С ноября по март в Яптик-Сале ловят ряпушку, с апреля по июнь ведется весенний промысел налима, ерша, корюшки, щокура, сырка, пыжьяна, щуки, язя, леща в районе Нового Порта. 90% «живого серебра» отправляется на Салехардский рыбокомбинат для последующей переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU