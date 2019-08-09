2019-08-09T15:31:00+03:00
Экономика

Новопортовский рыбозавод идет на рекорд по добыче «живого серебра»

Предприятие планирует увеличить вылов рыбы на 75 тонн
Анна Полякова
Поделиться:
Новопортовский рыбозавод идет на рекорд по добыче «живого серебра» Фото: mo-yamal.ruНовопортовский рыбозавод идет на рекорд по добыче «живого серебра» Фото: mo-yamal.ru
Изменить размер текста:

Новопортовский рыбозавод за шесть месяцев на 93% выполнил годовое задание по вылову промысловой рыбы. Как сообщили в администрации Ямальского района, с января по июнь предприятие добыло 347 тонн при плане в 372 тонны. В декабре здесь собираются поймать в сети ещё 100 тонн ряпушки. Общая цифра станет рекордным для завода показателем за последние 5 лет.

Тенденция к увеличению объемов вылова наметилась еще в 2018 году. Тогда рыбаки смогли выполнить план на 106%.

Напомним, что Новопортовский завод – старейшее предприятие Ямальского района, в 2021 году ему исполнится 90 лет. На сегодняшний день на предприятии трудятся 4 бригады, в которых числятся 40 человек, добывают «чешуйчатую» подледной рыбалкой. На предприятии по сей день трудятся семейные династии.

С ноября по март в Яптик-Сале ловят ряпушку, с апреля по июнь ведется весенний промысел налима, ерша, корюшки, щокура, сырка, пыжьяна, щуки, язя, леща в районе Нового Порта. 90% «живого серебра» отправляется на Салехардский рыбокомбинат для последующей переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 48 тысяч ямальцев отмечают сегодня День коренных народов
Новоуренгоец, уложивший приемом противника в ТЦ, рискует сесть на 8 лет
Тундровики Ямала предлагают модернизировать меры соцподдержки
В Салехарде и Лабытнанги появились дополнительные комплексы фотовидеофиксации
Проблемы обманутых дольщиков в Аксарке решат до 15 августа
Глава Салехарда поздравил земляков с Международным Днем коренных народов мира
В Тазовском идет приемка школ и детских садов к новому учебному году
Ребенку из Антипаюты выплатят 20 тысяч рублей за укусы пса
ДТП на трассе Сургут – Салехард: иномарка влетела под грузовик
День физкультурника в Тарко-Сале начнут отмечать уже в пятницу
Новоуренгойка, ставшая жертвой мошенников, поблагодарила полицейских за помощь
В Салехарде обозначили условие для сохранения языков северных этносов
На Ямале грядет облава на пьяных водителей
Сотрудницу Дирекции капстроительства и инвестиции ЯНАО судят за взятку
На Ямале выберут лучший магазин
В Надыме пьяный водитель мотороллера покалечил своего пассажира