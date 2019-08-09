2019-08-09T14:35:34+03:00
Экономика

Тундровики Ямала предлагают модернизировать меры соцподдержки

До 30 сентября в обсуждении примут участие более 3 тысяч семей
Анна Полякова
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Тундровики Ямала предлагают модернизировать меры соцподдержки Фото: yanao.ruТундровики Ямала предлагают модернизировать меры соцподдержки Фото: yanao.ru
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Первые итоги обсуждения с тундровиками плана мероприятий по улучшению социально-экономического благополучия КМНС презентовали в Ямальском районе. Выездное совещание с участием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова состоялось 8 августа.

Встречи с местным населением начались в июле 2019 года. Уже проведено 20 таких обсуждений с оленеводами Ямальского, Тазовского, Пуровского и Приуральского районов. На них присутствовали свыше тысячи человек - это 336 семей.

- Нам важно понять – достаточно ли тех мер поддержки, которые сейчас разрабатываются правительством, будут ли они востребованы, способны ли существенным образом улучшить жизнь людей, – пояснила вице-губернатор Ирина Соколова.

Тундровики предложили откорректировать набора товаров, входящих в Региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни. Важными оказались резиновые лодки, солнечные батареи. Кроме того, кочевники просят изменить состав аптечек, которые выдаются им бесплатно. Звучали предложения о необходимости финансовой поддержки талантливой молодёжи, получающей образование, а также о совершенствовании системы оказания медицинской помощи тундровому населению.

До 30 сентября в обсуждении примут участие более 3 тысяч ямальских семей. Это практически каждая вторая кочевая семья на Ямале. Встречи пройдут с тундровым населением в Красноселькупском, Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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