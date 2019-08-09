В Салехарде и Лабытнанги появились дополнительные комплексы фотовидеофиксации

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-09T14:17:44+03:00

До конца осени оборудование будет работать в тестовом режиме

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Два новых стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Салехарде и Лабытнанги. До конца осени оборудование будет работать в тестовом режиме.

На сегодняшний день в составе системы автоматической фиксации нарушений ПДД на территории Ямала – 24 стационарных, 17 передвижных комплексов фотовидеофиксации и три комплекса фотовидеофиксации «Паркон», предназначенных для выявления нарушений правил парковки.

Камеры устанавливаются для снижения аварийности на опасных участках дорог и для поддержания водительской дисциплины. По данным УГИБДД УМВД России по ЯНАО, за 7 месяцев 2019 года собственникам транспортных средств направлено 55 257 копий постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушения ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Сумма штрафов за нарушения ПДД составила 32 794 тыс. рублей, взыскано – почти половина.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, согласно ГОСТу устанавливаются на участках дорог с плохой видимостью, возле школ, на перекрёстках и в местах, где произошло более трёх ДТП с пострадавшими за год.

Ранее сообщалось, что ямальские автомобилисты теперь могут посмотреть, где именно, на каких дорогах и улицах расположены камеры видеофиксации, работающие в режиме реального времени.

ГИБДД опубликовала карту расположений на Ямале всех средств автоматической фотовидеофиксации нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU