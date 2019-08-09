В Салехарде и Лабытнанги появились дополнительные комплексы фотовидеофиксации
Два новых стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Салехарде и Лабытнанги. До конца осени оборудование будет работать в тестовом режиме.
На сегодняшний день в составе системы автоматической фиксации нарушений ПДД на территории Ямала – 24 стационарных, 17 передвижных комплексов фотовидеофиксации и три комплекса фотовидеофиксации «Паркон», предназначенных для выявления нарушений правил парковки.
Камеры устанавливаются для снижения аварийности на опасных участках дорог и для поддержания водительской дисциплины. По данным УГИБДД УМВД России по ЯНАО, за 7 месяцев 2019 года собственникам транспортных средств направлено 55 257 копий постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушения ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Сумма штрафов за нарушения ПДД составила 32 794 тыс. рублей, взыскано – почти половина.
Как пояснили в правительстве ЯНАО, специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме, согласно ГОСТу устанавливаются на участках дорог с плохой видимостью, возле школ, на перекрёстках и в местах, где произошло более трёх ДТП с пострадавшими за год.
Ранее сообщалось, что ямальские автомобилисты теперь могут посмотреть, где именно, на каких дорогах и улицах расположены камеры видеофиксации, работающие в режиме реального времени.
ГИБДД опубликовала карту расположений на Ямале всех средств автоматической фотовидеофиксации нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU