Проблемы обманутых дольщиков в Аксарке решат до 15 августа

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-09T14:00:50+03:00

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В Приуральском районе представители Госстройнадзора ЯНАО, муниципалитета, прокуратуры, полиции обсудили вопросы по восстановлению прав граждан по проблемным объектам, расположенным в селе Аксарка. Здесь таких объектов два – на улицах Первомайской и Обской.

Напомним, в июне на заседании правительства округа решить эту задачу в кратчайшие сроки поручил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Он подчеркнул, что необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены.

По словам руководителя Госстройнадзора ЯНАО Павла Кузнецова, всего на этих объектах пострадали 96 человек, большая часть обманутых дольщиков уже восстановлена в правах и получила соцвыплаты. Окончательно проблемы всех дольщиков в Аксарке будут решены к 15 августа.

- Все участники строительства дома на Первомайской приобрели жилые помещения за счёт предоставления им выплат. Те, кто был участником долевого строительства на Обской, частично восстановлены в правах. 8 семей еще оформляют права на собственность. До 15 августа все пострадавшие граждане Аксарки – приобретут жильё, - сообщил Павел Кузнецов.

Также на заседании обсудили преимущества работы эскроу-счетов, которые полностью минимизирует риски потенциальных участников долевого строительства. Сейчас в Приуральском районе работают пять застройщиков, строится 16 новых жилых домов.

Помимо окружного Госстройнадзора наблюдательной функцией теперь наделён и муниципалитет, на территории которого возводится новый объект, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU