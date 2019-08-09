Глава Салехарда поздравил земляков с Международным Днем коренных народов мира

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-09T13:34:35+03:00

Градоначальник поблагодарил тех, кто принимает участие в сохранении традиций северян

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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко поздравил с Международным Днем коренных народов мира жителей окружного центра.

В своем торжественном обращении он отметил, что это важный и добрый праздник, который ежегодно представляет богатую национальную культуру и традиции коренных этносов всего мира.

- Сегодня одной из главных задач является укрепление и развитие потенциала коренных народов, - говорится в поздравлении, - правительство Ямала уделяет особое внимание решению вопросов жизнеобеспечения коренных народов и впредь будет создавать все условия для достойной жизни населения, обеспечивая благоприятную среду для творчества и созидания.

Градоначальник также выразил благодарность всем, кто принимает активное участие в мероприятиях по сохранению и развитию традиций, культуры, языков, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

В завершение он пожелал землякам крепкого здоровья, успехов, мира, процветания и доброго настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU