СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-09T13:01:20+03:00

В Тазовском идет приемка школ и детских садов к новому учебному году Фото: открытые источники

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Школы и детские сады Тазовского района готовятся принять учеников и воспитанников. Из 18 образовательных учреждений района четыре уже приняты комиссией. Среди них детсады райцентра «Солнышко» и «Теремок», а также школа с пришкольным интернатом и Детско-юношеский центр села Газ-Сале.

- Во всех организациях проведены ремонты, проверена система пожарной безопасности и противопожарные водоемы, перемотаны пожарные рукава, произведена очистка и дезинфекция систем вентиляции, промыты системы отопления, очищены клапаны, сливы и бойлеры, заменены нагревательные элементы, - сообщили в администрации Тазовского района.

Проверка готовности к образовательной деятельности учреждений отдаленных северных поселений пройдет в последнюю очередь – во второй декаде августа. В школах и детских садах Антипаюты, Находки и Гыды завершаются капитальный и текущий ремонт, проводится отмывка помещений, благоустройство прилегающих территорий.

Кроме этого, учреждения укомплектованы необходимыми канцелярскими товарами, спортивным инвентарем, товарами для детского творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU