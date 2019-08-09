Ребенку из Антипаюты выплатят 20 тысяч рублей за укусы пса

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-09T13:16:16+03:00

Ребенку из Антипаюты выплатят 20 тысяч рублей за страдания Фото: pixabay.com

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Администрации села Антипаюта Тазовского района выплатит девочке 20 тысяч рублей. Именно в такую сумму обошелся инцидент с нападением на ребенка бездомной собаки.

Прокуратура провела проверка по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью её дочери.

В мае 2019 года несовершеннолетнюю девочку на улице покусал бродячий пес. Последствия травм потребовали длительного амбулаторного лечения.

При этом обязанность по отлову безнадзорных животных, в силу закона, возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил, -поясняет прокуратура ЯНАО.

Учитывая, что несовершеннолетней были причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации с. Антипаюта компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU