ДТП на трассе Сургут – Салехард: иномарка влетела под грузовик
Жуткое ДТП случилось сегодня, 9 августа, на 365-м километре дороги Сургут – Салехард. Кадры последствия авария попали в соцсети. Легковушку от столкновения с грузовиком буквально разворотило.
Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, водитель автомобиля Ниссан ехал со стороны Губкинского по направлению Муравленко. Он справился с управлением, и иномарка попала под грузовик. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы.
Напомним, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано одиннадцать ДТП, в результате которых травмированы два человека, в их числе ребенок.
С начала 2019 года в 2696 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 326 травмированы, в их числе 40 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU