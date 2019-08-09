ДТП на трассе Сургут – Салехард: иномарка влетела под грузовик

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-09T13:16:56+03:00

В аварии пострадали водитель и два пассажира

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Жуткое ДТП случилось сегодня, 9 августа, на 365-м километре дороги Сургут – Салехард. Кадры последствия авария попали в соцсети. Легковушку от столкновения с грузовиком буквально разворотило.

Как сообщили в Госавтоинпекции ЯНАО, по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, водитель автомобиля Ниссан ехал со стороны Губкинского по направлению Муравленко. Он справился с управлением, и иномарка попала под грузовик. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы.

Напомним, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано одиннадцать ДТП, в результате которых травмированы два человека, в их числе ребенок.

С начала 2019 года в 2696 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 326 травмированы, в их числе 40 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU