СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-09T11:54:37+03:00

День физкультурника в Тарко-Сале начнут отмечать уже в пятницу Фото: puradm.ru

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Все активные россияне 10 августа отметят Всероссийский День физкультурника. В Тарко-Сале его начнут отмечать уже в пятницу, 9 августа. После рабочего дня горожан приглашают на велопробег по центральным улицам райцентра, сообщает администрация Пуровского района.

К участию допускаются все старше 14 лет. Однако несовершеннолетние горожане смогут поучаствовать в велопробеге только в сопровождении взрослого законного представителя.

Старт заезду дадут на площади ДК «Юбилейный» в 18:30. Маршрут физкультурников будет пролегать по центральным улицам города: Республики, Совхозной, Объездной, Таежной, 50 лет Ямалу, Мира, Мезенцева, Набережной Саргина.

Основные мероприятия Всероссийского Дня физкультурника проведут в субботу, 10 августа на стадионе спорткомплекса АВАНГАРД. Организаторы обещают провести массовую зарядку, прием нормативов ГТО, соревнования по футболу, пионерболу и шорт-треку. В течение дня будет работать веревочный парк.

Глава района Андрей Нестерук пожелал землякам не терять спортивного азарта и воли к победе, умения преодолевать себя на пути к самосовершенствованию, а также крепкого здоровья, отличного настроения и новых спортивных высот.

ИСТОЧНИК KP.RU