Новоуренгойка, ставшая жертвой мошенников, поблагодарила полицейских за помощь
Жительница Новый Уренгой, попавшаяся на уловку мошенников, поблагодарила полицейских за оказанную помощь.
В июне она обратилась к правоохранителям с заявлением. Женщина пояснила, что заказала товар на сайте, однако обещанного так и не получила, и деньги не были возвращены.
Благодаря грамотным действиям сотрудников новоуренгойской полиции, злоумышленник был установлен. Женщине, которую он обманул, были возвращены денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Северянка в своем обращении благодарит правоохранителей за проделанную работу, неравнодушное отношение, отзывчивость.
ИСТОЧНИК KP.RU