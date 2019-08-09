2019-08-09T11:30:51+03:00
Общество

Новоуренгойка, ставшая жертвой мошенников, поблагодарила полицейских за помощь

Злоумышленник был установлен, деньги женщине вернули
Анна Полякова
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Новоуренгойка, ставшая жертвой мошенников, поблагодарила полицейских за помощьНовоуренгойка, ставшая жертвой мошенников, поблагодарила полицейских за помощьФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Новый Уренгой, попавшаяся на уловку мошенников, поблагодарила полицейских за оказанную помощь.

В июне она обратилась к правоохранителям с заявлением. Женщина пояснила, что заказала товар на сайте, однако обещанного так и не получила, и деньги не были возвращены.

Благодаря грамотным действиям сотрудников новоуренгойской полиции, злоумышленник был установлен. Женщине, которую он обманул, были возвращены денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Северянка в своем обращении благодарит правоохранителей за проделанную работу, неравнодушное отношение, отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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