СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-09T12:09:02+03:00

В Салехарде обозначили условие для сохранения языков северных этносов Фото: yanao.ru

Без семьи и бытового общения язык умрет

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В Салехарде 9 августа дискутировали на тему «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера». Разговор приурочили ко Дню коренных народов мира. В нем участвовали руководители общественных этнических организаций Севера, педагоги, представители департаментов образования и коренных малочисленных народов, журналисты.

Они обсудили влияние глобализации, развития информационных технологий на сохранение и развитие языков северных этносов. Немалую роль в этом процессе играет система образования, согласились эксперты.

- Главное условие для сохранения языков коренных народов Севера – семейные языковые традиции, - отметил заведующий кафедрой уральских языков, фольклора и литературы РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук, профессор Сергей Мызников, -

Он отметил, что изучение носителями родного языка необходимо, но без семьи, без проговаривания его в постоянном бытовом общении он умрёт. Только при ежедневном общении возможно сохранить языковую культуру этноса.

В результате было решено направить в органы власти автономного округа и общественные объединения ряд предложений. Среди них – проведение просветительских акций, диктантов, расширение перечня учебников на родных языках коренных народов, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU