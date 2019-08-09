На Ямале грядет облава на пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-09T10:59:38+03:00

С начала года задержано более 1,5 тысяч нетрезвых атомобилистов

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На Ямале в ближайшие выходные дни сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, планируется работа на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, прежде всего – нетрезвого вождения.

По денным регионального ведомства, в 2019 году статистика аварийности неутешительная. Зафиксирован рост числа пострадавших людей в ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, практически на 18%.

С начала года задержано более 1,5 тысяч нетрезвых водителей, каждый 10 из них ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение.

Ранее сообщалось, что накануне по вине пьяного водителя мотороллера пострадал пассажир транспортного средства.

Сейчас за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусматривают уже не административное, а уголовное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU