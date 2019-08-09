Сотрудницу Дирекции капстроительства и инвестиции ЯНАО судят за взятку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-09T10:27:33+03:00

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В Надыме перед судом предстанет бывшая сотрудница ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиции ЯНАО». Ее обвиняют в получении взятки. Уголовное дело в отношении чиновницы завершено, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, осенью прошлого года работник надымской ЦРБ в интересах компании-подрядчика «Сакура» предложил сотруднице дирекции сократить сроки по оплате произведенных подрядчиком работ по госконтракту. В это время выполнялись работы по капитальному ремонту помещений больницы.

Дело в том, что коммерческая организация не могла исполнить работы по госконтракту в установленный срок, что влекло за собой уплату неустойки и иных штрафных санкций, предусмотренных данным контрактом.

Женщина согласилось оформить нужные документы. За это получила взятку в размере 25 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU