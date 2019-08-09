На Ямале выберут лучший магазин

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-09T10:07:10+03:00

В каждой номинации определят двух победителей из числа городских и сельских предприятий

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На Ямале назовут лучшие предприятия розничной торговли и услуг. Конкурс «Лучшее на Ямале» объявляет департамент экономики ЯНАО. В конкурсной группе «Услуги для населения» три номинации: общественное питание, торговля в розницу и хлебопекарные предприятия.

Как пояснил заместитель директора департамента экономики автономного округа Жандарбек Камалов, в каждой номинации конкурсная комиссия выберет двух победителей из числа городских и сельских предприятий.

Первый, отборочный этап конкурса пройдёт в муниципальных районах и городских округах по месту работы предприятий. Второй этап состоится в октябре в Салехарде, он и определит победителей.

Окружной конкурс «Лучшее на Ямале» проводится в арктическом регионе округе уже в шестой раз. Ежегодно его участниками становятся предприятия услуг и торговли со всего региона, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU