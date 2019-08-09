В Салехарде подростки отделались условным сроком за грабеж и вымогательство

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-09T10:07:45+03:00

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В Салехарде двое подростков признаны виновными в грабеже и вымогательстве. Жертву себе они нашли вечером 19 апреля 2019 года, гуляя на улице. Юноши использовали малозначительный повод, чтобы потребовать от 13-летнего подростка 3 тысячи рублей. Когда парень отказался, они избили его. Пинали ногами по различным частям тела, в том числе и по голове. После этого потребовали передать им в течение двух недель требуемую сумму.

В мае парочка вновь продолжила преследование подростка. В этот раз они, угрожая расправой, вымогали 5 тысяч рублей и сотовый телефон. Встретив мальчика на улице юноши, силой отобрали у него мобильный.

- Во время предварительного следствия юноши признали свою вину, но не раскаялись. Родители хулиганов сразу же после возбуждения уголовного дела отправили их к родственникам в другой регион, чтобы скрыть отпрысков от правосудия. Местонахождение юношей было установлено, и они предстали перед судом, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 3 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU