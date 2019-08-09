«Голос предков» зовет таркосалиенцев на набережную в Саргина

СЕГОДНЯ 09:05 2019-08-09T09:08:49+03:00

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В Тарко-Сале 9 августа отметят Международный день коренных народов мира. Этот праздник здесь знают и любят в Пуровском районе, ведь здесь более десяти процентов жителей являются представителями коренных малочисленных народов Севера.

В пятницу, 9 августа, таркосалинцы и гости райцентра вновь соберутся на набережной Саргина, чтобы насладиться общением и самобытностью северного фольклора, сообщили в администрации Пуровского района.

Праздник на набережной специально организовали в 18 часов, чтобы после завершения рабочего дня все смогли в нем поучаствовать. Ямальцев ждет праздничный концерт, викторина, караоке национальных песен, флэш-моб «Танец Севера», мастер-классы по изготовлению национальных сувениров, северному танцу и игре на варгане.

Здесь же будет организована фото-зона и экскурсионный чум, всех желающих угостят ароматным чаем. Тех, кто приедет на набережную на велосипеде, пригласят поучаствовать в массовом велопробеге по центральным улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU