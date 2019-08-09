В Салехарде расправились с двумя несанкционированными свалками

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-09T08:58:23+03:00

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В адрес администрации Салехарда поступило несколько обращений о несанкционированных свалках. Одно из них касалось оврага за жилыми домами на улице Красный октябрь.

Выяснилось, что территория, на которой образовалась гора мусора не имеет собственника, в связи с этим было принято решение о проведении экологической акции. На призыв откликнулись не равнодушные горожане и сотрудники предприятий, которые бесплатно предоставили технику для уборки.

На субботник пришли около 50-ти человек. Убирать мусор приходилось вручную, так как техника не могла подъехать. Как использовать этот бесхозный земельный участок будут решать власти города.

Параллельно порядка 30-ти волонтеров и несколько единиц техники убирали мусор за двором дома 8А на улице Щорса. Раньше здесь стояли сараи и гаражи, которые были снесены в рамках программы по ликвидации незаконных построек. На месте остался строительный и бытовой мусор.

Сам жилой дом тоже уже пустует. Он уже расселен и стоит в очереди на снос в этом году. На этом месте вырастет трехэтажный жилой дом.

За день было вывезено около 160 кубометров мусора, или порядка 20-ти самосвалов.

Еще одно обращение горожан касалось детской и спортивной площадок во дворе дома 63 на улице Зои Космодемьянской. Однако работу на этой территории оставили управляющей компании, которая и обязана следить за их состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU