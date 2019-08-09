2019-08-09T08:40:46+03:00
Происшествия

В Ноябрьске выясняют личность «танцора», проломившего крышу беседки

Отдыхающие на озере Ханто снимали разгром на камеру
Анна Полякова
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В Ноябрьске выясняют личность «танцора», проломившего крышу беседки Фото: скрин видео vk.comВ Ноябрьске выясняют личность «танцора», проломившего крышу беседки Фото: скрин видео vk.com
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В Ноябрьске выясняют личность вандалов, разгромивший новую беседку на берегу озера Ханто. Ее установили совсем недавно 20 июля во время субботника.

Хулиганы не пощадили уютное место для отдыхающих. Теперь крыши погнуты, вокруг разбросан мусор.

Отметим, что в соцсети «В Контакте» появилось видео, где запечатлено, как именно все это произошло. Развлечение 28 июля засняли видеокамеры, установленные на территории Центра духовно-нравственного воспитания.

На кадрах видно самих участников разгрома. Один из них неловко забрался на крышу, тут же проломив ее. После уже на нарушенном покрытии пытался изобразить что-то вроде танца. Второй снимал кривляние друга на камеру телефона. Заметно, что оба были чрезмерно бодры. Третий участник «представления» бродил вокруг импровизированной сцены.

В городском отделе МВД сообщили, что проводится проверка. Само видео тоже уже получено в полиции. Сотрудники ЦДНВ передали запись общественникам, те обратились к правоохранителям. Им предстоит выяснить личность хулиганов и привлечь их к ответственности.

Танец хулигана на крыше беседки в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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