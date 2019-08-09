2019-08-09T07:50:53+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале под колеса автомобиля попал мальчик, перебегавший дорогу

В результате ДТП ребенок получил травму
Анна Полякова
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В Тарко-Сале под колеса автомобиля попал мальчик, перебегавший дорогу Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Тарко-Сале под колеса автомобиля попал мальчик, перебегавший дорогу Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Тарко-Сале десятилетний мальчик попал в ДТП. Авария произошла 8 августа около 18:55 на улице Тарасова. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель за рулем автомобиля ВАЗ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую дорогу в неустановленном месте. При этом пешеходный переход был совсем близко – мальчик его мог видеть. В результате ребенок получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано одиннадцать ДТП, в результате которых травмированы два человека, в их числе ребенок.

С начала 2019 года в 2696 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 326 травмированы, в их числе 40 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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