Глава Ямала оцени перспективы Ямальского района

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-09T07:39:29+03:00

Губернатор пообещал снижение цен на билет до Сеяхи, решение вопроса с жильем для врачей и учителей

Изменить размер текста: A A

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов весь день 8 августа провел в Ямальском район. Он побывал в Салемале и Яр-Сале. На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» он поделился впечатлениями от визита.

«В обоих селах кипит работа по благоустройству. В Салемале строят детский игровой комплекс. В Яр-Сале – парк в тематике Арктики с автомобильной стоянкой. В парке будут лавочки с подогревом – впервые на Ямале. Работы идут по графику – все объекты будут сданы к 1 октября», - написал глава региона.

Он сообщил, что собирается озадачить коллег вопросом по снижению цены за билет по маршруту Сеяха – Салехард. Сейчас стоимость проезда в одну сторону– 11 тысяч. В долгосрочной перспективе региона планирует вообще уходить от дорогих вертолетов к самолетам малой авиации.

В 2020 году в райцентре откроется новая школа на 800 учеников. Ее отличительной особенностью станут самые современные технологии, которые собирали по всей стране. Например, в спортзале установят электрический занавес, который будет зонировать территорию на две части. В результате можно будет проводить сразу два урока физкультуры.

Что касается проблему жилья для учителей, то, как заявил губернатор, уже в 2020 году в Яр-Сале к началу работы новой школы будет сдан первый дом для педагогов. Здание рассчитано на 38 квартир. Таким же путём будут обеспечены жильём необходимые району врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU