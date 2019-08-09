Погода на Ямале 9 августа: пасмурный день, ожидаются дожди
В пятницу, 9 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +12 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 7 м/с.
В Ноябрьске +18 градусов, малооблачно, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое +18 градусов, малооблачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Надыме +14 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь. Ветер западный 3 м/с.
В Губкинском +19 градусов, малооблачно, периодически – кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Тарко-Сале +19 градусов, малооблачно, дождь. Южный ветер 5 м/с.
В Муравленко +15 градусов, пасмурно. Дождь будет идти почти весь день. Юго-западный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Западный ветер 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU