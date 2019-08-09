2019-08-09T06:08:05+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 августа: пасмурный день, ожидаются дожди

Температура воздуха + 14 ... + 19 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 9 августа: пасмурный день, ожидаются дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 9 августа: пасмурный день, ожидаются дожди Фото: pixabay.com
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В пятницу, 9 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +12 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске +18 градусов, малооблачно, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, малооблачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Надыме +14 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь. Ветер западный 3 м/с.

В Губкинском +19 градусов, малооблачно, периодически – кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, малооблачно, дождь. Южный ветер 5 м/с.

В Муравленко +15 градусов, пасмурно. Дождь будет идти почти весь день. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются. Западный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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