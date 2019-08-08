СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-08T17:09:01+03:00

Всех оленей на Ямале планируют привить от сибирской язвы до конца сентября Фото: правительство ЯНАО

С начала года вакцинировано порядка 338 тысяч голов животных

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Вакцинация северных оленей против сибирской язвы на Ямале проходит в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии округа, главный государственный ветеринарный инспектор Евгений Попов.

О выполнении плана прививочной кампании он сообщил на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в округе. Его в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами 8 августа провёл заместитель губернатора Аркадий Бессонов.

- Первый этап вакцинации домашних северных оленей против сибирской язвы проведён с февраля по апрель. Погодные условия помогли добиться отличных результатов. В этот период привито порядка 183 тысяч оленей, - прокомментировал руководитель службы.

По словам Евгения Попова, в настоящее время вакцинация продолжается, «в поле» работают более 50 ветеринарных специалистов. Мероприятия планируют завершить до конца сентября.

С начала года вакцинировано порядка 338 тысяч голов животных, это 62% от запланированной численности (всего – 549 тысяч голов северных оленей).

ИСТОЧНИК KP.RU