2019-08-08T17:01:16+03:00
Общество

На Ямале обсудили состояние противопожарных разрывов в поселках

В семи населённых пунктах отметили их образцовое выполнение
Анна Полякова
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На Ямале обсудили состояние противопожарных разрывов в поселках Фото: правительство ЯНАОНа Ямале обсудили состояние противопожарных разрывов в поселках Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале 33 посёлка, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Возможные угрозы перехода огня из леса на населённые пункты минимизируют противопожарные разрывы и минерализованные полосы.

Их состояние противопожарных обсудили 8 августа на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в округе. Его в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провёл заместитель губернатора Аркадий Бессонов.

Директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин отметил, что образцовым выполнение противопожарных разрывов и минерализованных названо в семи населённых пунктах. В списке Муравленко (в границах ДНТ «Дружба»), посёлок Пельвож (МО г. Салехард), сёла Ратта и Киккиакки Красноселькупского района, Овгорт, Лопхари и Хашгорт Шурышкарского района, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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