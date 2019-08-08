На трассе Салехард – Аэропорт появится комплексный пост дорожного контроля
Ремонт на межмуниципальной трассе Салехард – Аэропорт идёт с опережением графика. На объекте задействованы 20 рабочих, в распоряжении которых 12 единиц техники. Уже выполнено 80%, или уложено 18 000 квадратных метров асфальта. После завершения укладки верхнего слоя подрядчик приступит к укреплению обочин и нанесению разметки.
Сейчас проезд по данному отрезку ограничен – организовано одностороннее движение от кольца в сторону памятника, сообщили в правительстве ЯНАО.
Кроме того, здесь появится комплексный пост дорожного контроля. Для этого в покрытие проезжей части будут вмонтированы специальные датчики, которые будут считывать показатели дороги: температуру покрытия, состояние окружающей среды, количество и виды осадков. Планируется установка web-камеры для мониторинга количества автомобилей, проходящих за единицу времени.
Работы на участках трассы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В этом строительном сезоне на Ямале отремонтируют более 100 километров муниципальных дорог, свыше 50 километров региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 километров автодороги Надым – Салехард.
ИСТОЧНИК KP.RU