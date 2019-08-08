Убивать не хотел: в Красноселькупе мужчина пять раз всадил нож в грудь собутыльнику
Ссора возникла во время ночного застолья
Убивать не хотел: в Красноселькупе мужчина пять раз всадил нож в грудь собутыльникуФото: Ольга Крыльцова
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В Красноселькупском районе ночное застолье двоих мужчин 26 июня закончилось поножовщиной. Сначала знакомые мирно выпивал. Однако, когда между ними возникла ссору, 48-летний гость вооружился ножом. Он нанес хозяину квартиры не менее пяти ударов в область грудной клетки слева.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Между тем, вину в совершении преступления он признает лишь частично, поясняя, что нанёс потерпевшему несколько ударов ножом в область грудной клетки, однако убивать его не хотел.
Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU