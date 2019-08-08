СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-08T15:55:35+03:00

Убивать не хотел: в Красноселькупе мужчина пять раз всадил нож в грудь собутыльнику Фото: Ольга Крыльцова

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В Красноселькупском районе ночное застолье двоих мужчин 26 июня закончилось поножовщиной. Сначала знакомые мирно выпивал. Однако, когда между ними возникла ссору, 48-летний гость вооружился ножом. Он нанес хозяину квартиры не менее пяти ударов в область грудной клетки слева.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Между тем, вину в совершении преступления он признает лишь частично, поясняя, что нанёс потерпевшему несколько ударов ножом в область грудной клетки, однако убивать его не хотел.

Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU