В Приуральском районе около 20 гектар сельхозземель лишились плодородного слоя
В Приуральской тундре выявили факт перекрытия плодородного слоя почвы песчано-гравийной смесью. Пострадало около 20 гектар земель сельхозназначения. Рейдовый осмотр проведи специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Поводом к проверке стало обращение владельца земельного участка. На отсыпанных площадках сотрудники ведомства обнаружили свалку отходов производства, где валялись пластиковые крышки, металлические трубы, железные конструкции, деревянные отходы и т.п.
Кроме этого, на пустынной площадке брошены емкости большого объема для хранения ГСМ, десятки единиц ржавеющей строительной техники и сотни жилых вагонов, а также значительное количество кислородных баллонов.
Как пояснили в ведомстве, земли, предназначенные для ведения традиционной деятельности народами Севера – оленеводства, в результате незаконных действий утратили свою хозяйственную ценность. Теперь они не пригодны для использования по целевому назначению – как пастбища.
Почвенные образцы направлены на исследование в лабораторию для подтверждения факта уничтожения плодородного слоя. По результатам рейда Управлением проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU