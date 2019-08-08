В Приуральском районе около 20 гектар сельхозземель лишились плодородного слоя

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-08T16:02:17+03:00

В Приуральском районе на 20 га пастбищ уничтожили плодородный слой Фото: ursn72.ru

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В Приуральской тундре выявили факт перекрытия плодородного слоя почвы песчано-гравийной смесью. Пострадало около 20 гектар земель сельхозназначения. Рейдовый осмотр проведи специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Поводом к проверке стало обращение владельца земельного участка. На отсыпанных площадках сотрудники ведомства обнаружили свалку отходов производства, где валялись пластиковые крышки, металлические трубы, железные конструкции, деревянные отходы и т.п.

Кроме этого, на пустынной площадке брошены емкости большого объема для хранения ГСМ, десятки единиц ржавеющей строительной техники и сотни жилых вагонов, а также значительное количество кислородных баллонов.

Как пояснили в ведомстве, земли, предназначенные для ведения традиционной деятельности народами Севера – оленеводства, в результате незаконных действий утратили свою хозяйственную ценность. Теперь они не пригодны для использования по целевому назначению – как пастбища.

Почвенные образцы направлены на исследование в лабораторию для подтверждения факта уничтожения плодородного слоя. По результатам рейда Управлением проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU