Тазовские активисты освободили проход к историческому памятнику на Мамеевом мысу

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-08T14:28:55+03:00

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Тазовские активисты благоустроили территорию исторического памятника Тазовского района – Мамеев мыс. Именно здесь более полувека назад забил первый газовый фонтан на Ямале. Стела, посвященная этому событию, находится на вершине холма, но до нее было трудно добраться. На мысе много металлолома и другого мусора, отметили в районной администрации.

Активисты освободили проход к историческому памятнику, очистили территорию, собрали и сортировали мусор. Ккак только спадёт вода, он будет вывезен.

В субботнике приняли участие около 15 волонтеров, в их числе члены Молодежного Совета при Главе района.

- Сегодня мы работаем над туристической привлекательностью нашего района. У нас есть много мест, которые были бы интересны достаточно широкому кругу людей. Мамаеев мыс – одно из таких, - отметил один из организаторов мероприятия специалист отдела молодежной политики и туризма Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района Станислав Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU