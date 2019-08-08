СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-08T14:18:48+03:00

В Уренгое закрыт один из трёх детсадов Фото: puradm.ru

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В уренгойской «Снежинке» ремонт завершат в середине августа. Это один из всего трех существующих в поселке детских садов.

Работы в садике начались 10 июня. Бригада строительной компании «Стройуниверсал» через несколько дней должна завершить отделочные работы внутри административного корпуса.

В кабинетах, одной группе и спортивном зале уже заменили полы, окна, монтируют дверные блоки и заканчивают обшивку стен. Электромонтёры и сантехники заняты установкой нового оборудования.

Через несколько дней строители приступят к наружным работам, все необходимые материалы завезли. Во втором корпусе учреждения частично заменили лаги, и теперь необходимо утеплить цоколь и выполнить обшивку фасада здания. 16-го августа все работы обещают закончить.

В помещениях, где нет ремонта, сотрудники детского сада занимаются уборкой, в некоторых группах уже застелили кровати. Во дворе детского сада разбит свой огород, каждое лето здесь выращивают овощи и зелень. Собирать урожай будут в конце августа вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU