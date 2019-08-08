СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-08T13:59:12+03:00

В Надыме возбудили уголовное дело о сбыте поддельных купюр Фото: Ольга Крыльцова

Банкноты достоинством 1000 рублей были напечатаны на цветном принтере

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В Надыме обнаружили две фальшивые купюры достоинством 1000 рублей. 7 августа в дежурную часть полиции обратилась начальник одной из организаций, которая пояснила, что при проверке денежных знаков выявлены две банкноты, вызывающие сомнение в их подлинности.

Выяснилось, что 29 июля в организацию поступили 900 денежных знаков номиналом по 1000 рублей, инкассированные из банкоматов, касс магазинов и предприятий города. 6 августа при пересчете денег кассир обнаружила два денежных знака с признаками подделки.

Экспертиза подтвердила опасения. Банкноты изготовлены способом репрографии на копировально-множительном устройстве путем цветной струйной печати.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает жителей округа в сомнительных ситуациях обращайтесь за консультацией к специалистам банка, в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU