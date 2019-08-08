Тазовчане отметят Международный день коренных народов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-08T13:37:47+03:00

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В Тазовском 10 августа отметят Международный день коренных народов мира. Местных жителей ждет насыщенная развлекательная программа. Районный фестиваль «Искры очага» пройдет в этом году в 13 раз.

Концерт на Центральной площади поселка откроет выступление приглашенных гостей – традиционного чукотского ансамбля «Кочевник». В их репертуаре горловое пение, игра на бубнах и варганах, танцы.

Мероприятие продолжится конкурсом фольклористов. Тазовчане смогут познакомиться с народным творчеством местных ненецких исполнителей, а также лесных ненцев и хантов из Тарко-Сале.

Также на главной сцене поселка мастера и мастерицы представят уникальные авторские традиционные летние наряды ненцев и хантов. С особенностями национальной кухни смогут познакомиться все желающие на дегустации блюд и фестивале чая и малосола.

Здесь же будет представлена инсталляция о жизни и быте лесных ненцев, книжная экспозиция творчества авторов различных народов мира, мастер-классы по изготовлению оберегов.

Все желающие смогут проверить свою физическую подготовку в играх эскимосских народов – борьбе на руках, прыжках с колен и перетягивании широкой ленты головами.

Победители будут отмечены грамотами, денежными призами и различными ценными подарками.

После народных гуляний в районном центре фестиваль «Искры очага» отправится в путешествие по району. С 11 по 13 августа праздновать будут в рыбоугодиях Надо-Мара, Яунтарка, Харбей, Саньков-Мара, Новенькие и Нямгудочи, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU