На Ямале «черные копатели» разграбили три памятника археологии

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-08T13:08:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На памятниках археологии близ села Лопхари Шурышкарского района обнаружены следы грабительских раскопов. Сигнал о признаках работы «черных копателей» на острове Халась-Пугор в региональный орган охраны объектов культурного наследия поступил в начале августа.

Для проверки был организован совместный с правоохранителями выезд на осмотр 8 объектов археологического наследия периода средневековья (XII-XVI вв. н.э.): селища Халась-Пугор 1,2,4-8 и городища Халась-Пугор 3.

В результате информация о повреждении археологического культурного слоя в результате грабительских раскопок подтверждена в отношении трех селищ (Халась-Пугор 1,2,6). Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности причастных к правонарушению.

Фото: nasledie89.yanao.ru

Как пояснили в службе госохраны объектов культурного наследия ЯНАО, на территории острова Халась-Пугор оз. Куноватский Сор в 2012 году было выявлено восемь ценных объектов.

Само село Лопхари Шурышкарского района в археологической науке известно обнаруженным школьниками в 1982 году Лопхаринским кладом. Это были четыре серебряных предмета: чаша на поддоне с изображением сцены вознесения Александра Македонского (производство Византии, конец XII – начало XIII вв.), две крышки и чаша с черневым орнаментом в виде птиц, драконов и иных фантастических монстров (произведены в Северной Европе во второй половине XII – начале XIII вв.).

ИСТОЧНИК KP.RU