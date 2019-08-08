2019-08-08T12:42:51+03:00
Происшествия

В Пуровском районе задержали серийных воров кабеля

Их взяли на месте преступления
Анна Полякова
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Пуровские сотрудниками уголовного розыска ОМВД задержали двоих злоумышленников за хищение кабельной продукции с одного из месторождений. Их взяли на месте преступления.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, за день до преступления правоохранители получили оперативную информацию о том, что неизвестные планируют хищение кабеля с одного из месторождений.

В результате 23 июля при совершении кражи были задержаны двое мужчин 1985 и 1997 года рождения. На них завели уголовное дело. Похищенное изъято. С подозреваемых взяли подписки о невыезде.

Между тем, полицейские установили, что оба задержанных причастны к ранее совершенным анеалогичным преступлениям – хищениям кабельной продукции. По данным фактам также возбуждены уголовные дела, расследование которых продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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