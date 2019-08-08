Салехардцы отметят Всероссийский День физкультурника

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-08T12:27:23+03:00

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Главный праздник всех любителей спорта – Всероссийский День физкультурника – в Салехарде 10 августа отметят ярко и энергично. Организаторы подготовили целый калейдоскоп мероприятий.

Основное празднование развернется в 11:00 на площади Центра культуры и спорта «Геолог». Салехардцев ждут показательные выступления, открытые тренировки и мастер-классы по роликовому спорту, ВМХ фристайлу и футбольному фристайлу. Кроме того, будут работать площадки, где можно испытать себя в стритболе и мини-футболе.

Для самых сильных спортсменов запланированы «Богатырские игры», силовая эстафета, состоящая из таких этапов как: перемещение водопроводного вентиля, поднятие гири 32 килограмма, кантовка колеса и тяга автомобиля.

Желающие могут выполнить нормативы ГТО или испытать себя в таких видах комплекса ГТО как: прыжок с места, отжимание, подъём туловища, рывок гири, подтягивание на турнике.

Для самых маленьких пройдут веселые эстафеты. Малыши будут соревноваться в меткости, ловкости, скорости, координации. Любители настольных игр примут участие корнхолл, шафлборд, матрешки и джаколло. Любители шахмат и дартс тоже смогут продемонстрировать своё мастерство.

Так же гостям и жителям города представиться возможность испытать себя в национальных видах спорта, а именно: нарты, тынзян, перетягивание палки. Всем участникам празднества организаторы гарантируют памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU